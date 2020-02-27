بدعم تركي.. الفصائل تسيطر على قرية في محيط سراقب.. ونحو 150 ضربة جوية تستهدف “خفض التصعيد” 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، تقدما جديدا للفصائل المقاتلة والجهادية على حساب قوات النظام والمسلحين الموالين لها، حيث تمكنت من السيطرة على قرية جوباس، فيما يجري التمهيد على قريتي معردبسة ومرديخ جنوب مدينة سراقب، من المدفعية التركية المتمركزة شرق مدينة إدلب.

كان “المرصد السوري” رصد قبل ساعات، سيطرة الفصائل على قريتي داديخ وكفربطيخ.

وبذلك، يرتفع تعداد المناطق التي استعادة الفصائل السيطرة عليها بدعم تركي مكثف إلى 12، وهي: النيرب ومعارة عليا وسان وآفس والصالحية ومجيزر وسراقب وترنبة وشابور ودادريخ وكفربطيخ وجوباس، في حين تترافق الاشتباكات أيضاً مع قصف جوي متواصل من قبل طائرات النظام والروس.

على صعيد متصل، ارتفع عدد الغارات من الطائرات الحربية الروسية إلى 110، استهدفت خلالها النيرب وسراقب والترنبة وبنش وطريق دمشق-حلب الدولي ومعارة عليا وسان وآفس والصالحية ومجيزر وكفربطيخ وكنصفرة ومناطق جبل الزاوية في ريف إدلب.

كما ارتفع عدد غارات طائرات النظام الحربية إلى 35، استهدفت خلالها الطريق الدولي دمشق-حلب ومعارة النعسان ومحاور سراقب ومناطق في جبل الزاوية.