المرصد السوري لحقوق الانسان: المعارضة تستعيد السيطرة على بلدة سراقب في إدلب

27 فبراير,2020
أقل من دقيقة
مدينة سراقب

استعادت فصائل المعارضة السورية السيطرة على مدينة سراقب الاستراتيجية في ريف إدلب الشرقي، فجر اليوم الخميس، بعد أقل من شهر من إحكام قوات النظام السوري السيطرة عليها.

 

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، بتمكن فصائل المعارضة المدعومة بالقوات التركية من استعادة السيطرة على مدينة سراقب الواقعة على طريق دمشق – حلب الدولي بشكل كامل. وقال المرصد، في بيان صحفي، إن ذلك جاء بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام والملسحين الموالين لها، مشيرا إلى أن عملية السيطرة جاءت بتمهيد ناري مكثف من قبل المدفعية التركية. ووفق المرصد، سيطرت الفصائل أمس الأربعاء على كل من قرية آفس شمال غرب سراقب، وقريتي الصالحية ومجيزر.

 

المصدر:شبكة رؤية الاخبارية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

مدينة سراقب
27 فبراير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:معارك عنيفة بعد استعادة الفصائل مدينة استراتيجية في شمال غرب سوريا

27 فبراير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان: ريف إدلب…النظام يقف على أبواب سهل الغاب

27 فبراير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:قوات النظام تسيطر على ريف إدلب الجنوبى

27 فبراير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان: فك الحصار عن 3 نقاط مراقبة تركية في سراقب