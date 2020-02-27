المرصد السوري لحقوق الانسان:المعارضة تستعيد السيطرة على “سراقب”

استعادت فصائل المعارضة السورية السيطرة على مدينة سراقب الاستراتيجية في ريف إدلب الشرقي، فجر اليوم الخميس، بعد أقل من شهر من إحكام قوات النظام السوري السيطرة عليها.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، بتمكن فصائل المعارضة المدعومة بالقوات التركية من استعادة السيطرة على مدينة سراقب الواقعة على طريق دمشق – حلب الدولي بشكل كامل. وقال المرصد، في بيان صحفي، إن ذلك جاء بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام والملسحين الموالين لها، مشيرا إلى أن عملية السيطرة جاءت بتمهيد ناري مكثف من قبل المدفعية التركية. ووفق المرصد، سيطرت الفصائل أمس الأربعاء على كل من قرية آفس شمال غرب سراقب، وقريتي الصالحية ومجيزر.

المصدر:الجورنال