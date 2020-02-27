بعد أيام من الهدوء الحذر.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرية “أم الكيف” في ريف تل تمر

27 فبراير,2020
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تقصف القوات التركية وفصائل الموالية لها، مساء اليوم، قرية أم الكيف التابعة لريف بلدة تل تمر الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 22 فبراير/شباط، عودة الهدوء الحذر إلى محاور التماس في ريف بلدة تل تمر شمال الحسكة، بعد اشتباكات عنيفة جرت على محور قرية دردارة، في هجوم للفصائل الموالية لأنقرة على مواقع قوات النظام، تزامنا مع قصف مكثف ومتبادل بين الطرفين، فيما لم تسفر الاشتباكات عن تغيرات في خريطة السيطرة.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 20 فبراير/شباط، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها من مواقعها في قرى داودية والعزيزية، استهدف قرى عريشة وأم الكيف شمال بلدة تل تمر. وتسبب القصف بانقطاع الكهرباء عن بلدة تل تمر، بسبب استهداف القوات التركية خطوط التوتر العالي وخطوط الكهرباء في قرية “أم الكيف”.

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