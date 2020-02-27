34 قتيلا على الأقل من القوات التركية في غارات جوية خلال اليوم

27 فبراير,2020
أقل من دقيقة

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الغارات الجوية التي جرت خلال اليوم في المنطقة الواقعة بين البارة وبليون، أسفرت عن مقتل 34 جنديا تركيا على الأقل، وسط معلومات عن سقوط قتلى آخرين جراء تلك الغارات.
كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد تقدما جديدا لقوات النظام مساء اليوم، حيث تمكنت من السيطرة على الحلوبة وقوفقين في جبل الزاوية، والزقوم في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي. وبذلك تقترب من مدينة جسر الشغور بمسافة فاصلة 17 كيلومترا.
على صعيد متصل، تواصل قوات النظام قصفها المكثف على مناطق في سهل الغاب وجسر الشغور وقرى جبل الزاوية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

27 فبراير,2020

بعد أيام من الهدوء الحذر.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرية “أم الكيف” في ريف تل تمر

27 فبراير,2020

11 شهيدا مدنيا غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف بري وجوي على محافظة إدلب

27 فبراير,2020

استمرار الانفلات الأمني في مناطق “قسد”.. مسلحون يقتلون مواطنا في ريف دير الزور 

المرصد السوري لحقوق الانسان:38 مسلحا قتلوا في اشتباكات شهدتها محافظة إدلب
27 فبراير,2020

بدعم تركي.. الفصائل تسيطر على قرية في محيط سراقب.. ونحو 150 ضربة جوية تستهدف “خفض التصعيد” 