الأناضول: مقتل 9 جنود أتراك في هجوم جوي للقوات السورية على عناصر الجيش التركي في إدلب

28 فبراير,2020
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نقلت وكالة “الأناضول” الرسمية التركية عن السلطات المحلية في محافظة هطاي جنوب تركيا، أن 9 جنود أتراك قتلوا في هجوم جوي للقوات السورية على الجيش التركي في إدلب.

وأكد والي محافظة هطاي، رحمي دوغان، سقوط جرحى بين الجنود الأتراك في الهجوم، حالة بعضهم خطيرة، وتم نقلهم من إدلب عبر معبر “جيلوة غوزو” الحدودي إلى هطاي.

المصدر:RT

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