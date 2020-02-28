مدير المرصد السوري: تركيا حجبت مواقع التواصل الاجتماعي لمنع تداول صور وفيديوهات القتلى من الجيش التركي كي لا يتحرك الداخل التركي ضد أردوغان

28 فبراير,2020
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مدير المرصد السوري: تركيا حجبت مواقع التواصل الاجتماعي لمنع تداول صور وفيديوهات القتلى من الجيش التركي كي لا يتحرك الداخل التركي ضد أردوغان

مدير المرصد السوري: تركيا حجبت مواقع التواصل الاجتماعي لمنع تداول صور وفيديوهات القتلى من الجيش التركي كي لا يتحرك الداخل التركي ضد أردوغان

مدير المرصد السوري: تركيا حجبت مواقع التواصل الاجتماعي لمنع تداول صور وفيديوهات القتلى من الجيش التركي كي لا يتحرك الداخل التركي ضد أردوغان

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, February 27, 2020

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