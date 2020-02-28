مدير المرصد السوري: تركيا حجبت مواقع التواصل الاجتماعي لمنع تداول صور وفيديوهات القتلى من الجيش التركي كي لا يتحرك الداخل التركي ضد أردوغان
مدير المرصد السوري: تركيا حجبت مواقع التواصل الاجتماعي لمنع تداول صور وفيديوهات القتلى من الجيش التركي كي لا يتحرك الداخل التركي ضد أردوغان
مدير المرصد السوري: تركيا حجبت مواقع التواصل الاجتماعي لمنع تداول صور وفيديوهات القتلى من الجيش التركي كي لا يتحرك الداخل التركي ضد أردوغان
مدير المرصد السوري: تركيا حجبت مواقع التواصل الاجتماعي لمنع تداول صور وفيديوهات القتلى من الجيش التركي كي لا يتحرك الداخل التركي ضد أردوغان
Posted by المرصد السوري on Thursday, February 27, 2020