مقتل 107 من قوات النظام والفصائل والجهاديين جراء القصف المكثف والمعارك العنيفة على محور سراقب شرق إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار الاشتباكات العنيفة على محور سراقب بريف إدلب الشرقي، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، في هجوم متواصل من قبل الأخير لاستعادة السيطرة على المدينة التي خسرها لصالح الفصائل والقوات التركية فجر يوم أمس، كما تترافق الاشتباكات العنيفة مع عمليات قصف بري مكثف، بالإضافة لاستمرار الضربات الجوية من قبل الطائرات الحربية الروسية على كل من سراقب وقميناس والنيرب وسرمين وأماكن أخرى في الريف الإدلبي، على صعيد متصل واصلت القوات التركية قصفها المكثف على مواقع لقوات النظام في منطقة معرة النعمان وريف سراقب، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ووثق المرصد السوري مزيداً من الخسائر البشرية جراء القصف المكثف والمعارك العنيفة في محور سراقب منذ يوم أمس، إذ ارتفع تعداد قتلى قوات النظام والمليشيات الموالية لها إلى 43، كما ارتفع تعداد المقاتلين الذين قضوا وقتلوا إلى 64، بينهم 40 من الجهاديين، كما وثق المرصد السوري مقتل 16 عنصراً من قوات النظام جراء قصف تركي استهدف مواقع لقوات النظام بأرياف إدلب الشرقية والجنوبية والجنوبية الشرقية، يذكر أن 34 جندي تركي قتلوا يوم أمس الخميس جراء قصف جوي على موقع لهم في المنطقة الواقعة بين البارة وبليون.