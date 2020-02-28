قوات النظام تواصل تقدمها في سهل الغاب و10 قرى تفصلها عن السيطرة الكاملة على محافظة حماة.. والفصائل تنفذ هجوماً جديداً أقصى شرق إدلب بإسناد من المدفعية التركية

28 فبراير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هجوماً عنيفاً تنفذه الفصائل ومجموعات جهادية بدعم مكثف من قبل المدفعية التركية على قرية الطليحية الواقعة أقصى شرق إدلب عند الحدود الإدارية مع ريف حلب الجنوبي، حيث تدور اشتباكات عنيفة مع قوات النظام تترافق مع قصف مدفعي تركي هستيري، وسط استمرار القصف الجوي من قبل طائرات النظام والروس الحربية على محاور سراقب وأريحا وسرمين، على صعيد متصل تمكنت قوات النظام من بسطت سيطرتها على قرية الزقوم بسهل الغاب شمال غرب حماة، وسط هجوم متواصل لقضم القرى العشر المتبقية في سهل الغاب وبالتالي السيطرة الكاملة على محافظة حماة.

وبذلك، بلغ تعداد المناطق التي خضعت لسيطرة قوات النظام خلال الـ الأيام الأربعة الفائتة، 59 بلدة وقرية في كل من إدلب وحماة، وهي: (جبالا ومعرتماتر وسطوح الدير وبعربو وأرينبة والشيخ دامس وحنتوتين والركايا وتل النار وكفرسجنة والشيخ مصطفى والنقير ومعرزيتا ومعرة حرمة وأم الصير ومعرة الصين وبسقلا وحاس وكفرنبل وحزارين وكورة وسحاب ودير سنبل وترملا والدار الكبيرة وجبين وحسانة والفقيع وكرسعا والويبدة والصهرية والفطيرة والملاجة وكفرموس وفليفل وسفوهن وكوكبا القصيرة وكوكبا الطويلة وأم نير والشركة والعريمة وكفرعويد وشير مغار وميدان غزال وشهرناز وحورتا والديرونة وجرن وراشا وشولين والعنكاوي وقليدين والحويجة والحواش والعمقية وجسر بيت راس وطنجرة والقاهرة والزقوم).

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