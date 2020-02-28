أنقرة: جنودنا القتلى في سوريا لم يكونوا بين مجموعات مسلّحة

رفضت تركيا التفسير الروسي بأن 33 جنديا تركيا قتلوا الخميس في قصف لقوات النظام السوري في محافظة إدلب كانوا ضمن «مجموعات إرهابية».

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم (الجمعة): «أود أن أعلن أنه عند وقوع هذا الهجوم، لم تكن هناك أي مجموعات مسلّحة حول وحداتنا العسكرية»، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأناضول للأنباء.

وأكد أكار إن الضربات الجوية على منطقة إدلب حدثت على الرغم من التنسيق مع المسؤولين الروس على الأرض، مضيفا أن الهجمات استمرت بعد تحذير صدر عقب الضربات الأولى. وأضاف أن 309 من جنود النظام السوري قتلوا في إطار الرد التركي.

وكانت موسكو أفادت في وقت سابق أن القوات التركية كانت ضمن «وحدات مقاتلة من مجموعات إرهابية»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

المصدر:الشرق الاوسط