تركيا.. مقاطع متداولة لـ”لاجئين في طريقهم إلى أوروبا”

28 فبراير,2020
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مهاجرون في طريقهم من تركيا إلى أوروبا- الصورة منقولة من وسائل اعلام تركية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر أشخاصا، قيل إنهم مهاجرون ولاجئون سوريون في تركيا، يستقلون حافلات يعتقد أنها ستنقلهم نحو السواحل والطرق التي يعبرها المهاجرون عادة في طريق تهريبهم نحو دول أوروبية.

كما تحدثت وكالة الأناضول الرسمية عن وصول جموع من المهاجرين غير النظاميين، لسواحل بحر إيجه بولاية جناق قلعة شمال غربي تركيا، بهدف الوصول إلى الجزر اليونانية ثم إلى دول غرب أوروبا.

ونشرت صحيفة يني شفق التركية، عبر حسابها على تويتر، مقطع فيديو يظهر مجموعة من المهاجرين في منطقة حرشية، قد تكون حدودية، في طريقهم للهجرة نحو أوروبا.

اليونان أعلنت من جهتها تشديد الإجراءات الأمنية وتعزيز دورياتها الحدودية في المناطق التي قالت تركيا إنها ستفتحها لعبور اللاجئين.

وجاء تحرك اللاجئين نحو أوروبا عقب تصريحات رسمية عن نية تركيا فتح الحدود أمامهم لينتقلوا بحرية نحو أوروبا.

وبحسب الأناضول، فقد وصل المهاجرون إلى عدة نقاط على ساحل قضاء أيواجك بولاية جناق قلعة، من أجل العبور إلى جزيرة ميديلي اليونانية.

المصدر:قناة الحرة

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