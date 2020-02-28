تركيا.. مقاطع متداولة لـ”لاجئين في طريقهم إلى أوروبا”

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر أشخاصا، قيل إنهم مهاجرون ولاجئون سوريون في تركيا، يستقلون حافلات يعتقد أنها ستنقلهم نحو السواحل والطرق التي يعبرها المهاجرون عادة في طريق تهريبهم نحو دول أوروبية.

#تركيا موجة جديدة من اللاجئين تتجه من #اسطنبول باتجاه الحدود الأوروبية وفقا لشاهد عيان pic.twitter.com/4HbT4JRpjM — AdilSalmi عادل السّالمي (@AdilSalmi) February 28, 2020

كما تحدثت وكالة الأناضول الرسمية عن وصول جموع من المهاجرين غير النظاميين، لسواحل بحر إيجه بولاية جناق قلعة شمال غربي تركيا، بهدف الوصول إلى الجزر اليونانية ثم إلى دول غرب أوروبا.

ونشرت صحيفة يني شفق التركية، عبر حسابها على تويتر، مقطع فيديو يظهر مجموعة من المهاجرين في منطقة حرشية، قد تكون حدودية، في طريقهم للهجرة نحو أوروبا.

عقب ضوء أخضر.. مهاجرون يتدفقون إلى "أدرنة" التركية قاصدين أوروبا بدأ مهاجرون بالتوافد على ولاية أدرنة التركية الحدودية مع اليونان، عقب الأنباء التي قالت بأن تركيا لن تعيق عبور المهاجرين نحو أوروبا. pic.twitter.com/80PPYaTRaQ — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) February 28, 2020

اليونان أعلنت من جهتها تشديد الإجراءات الأمنية وتعزيز دورياتها الحدودية في المناطق التي قالت تركيا إنها ستفتحها لعبور اللاجئين.

#تركيا | لاجئون يقولون ان السلطات التركية ابلغتهم انها فتحت الحدود باتجاه أوروبا / شاهد عيان يزعم ان بلدية ترمية وفرت شاحنات لنقل اللاجئين pic.twitter.com/BmsWPvSq8F — AdilSalmi عادل السّالمي (@AdilSalmi) February 28, 2020

وجاء تحرك اللاجئين نحو أوروبا عقب تصريحات رسمية عن نية تركيا فتح الحدود أمامهم لينتقلوا بحرية نحو أوروبا.

وبحسب الأناضول، فقد وصل المهاجرون إلى عدة نقاط على ساحل قضاء أيواجك بولاية جناق قلعة، من أجل العبور إلى جزيرة ميديلي اليونانية.

المصدر:قناة الحرة