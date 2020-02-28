القوات التركية تنفذ قصف صاروخي مكثف على بلدة العريمة غرب منبج وتتسبب باستشهاد وإصابة مدنيين وسقوط نحو 10 قتلى وجرحى من قوات النظام

28 فبراير,2020
أقل من دقيقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفاً صاروخياً عنيفاً تنفذه القوات التركية المتمركزة في قاعدة الشيخ ناصر على مناطق متفرقة من بلدة العريمة الواقعة غرب مدينة منبج شمال شرق حلب، الأمر الذي أدى لسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، بالإضافة لمقتل 4 عناصر في قوات النظام والمسلحين الموالين لها بالإضافة لإصابة 5 منهم على الأقل بجراح متفاوتة، وسط نزوح لعشرات المدنيين من منازلهم على خلفية التصعيد التركي، إذ لا يزال القصف متواصل بكثافة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

28 فبراير,2020

قتلى وجرحى في انفجار استهدف آلية تابعة لقوات النظام في ريف درعا الغربي

28 فبراير,2020

بعد وصول تعزيزات عسكرية ضخمة.. الفصائل ومجموعات جهادية تستعيد السيطرة على قريتين بسهل الغاب وجبل الزاوية

امرأة سورية نازحة وأطفالها يجلسون في مخيم للنازحين بالقرب من إدلب (رويترز)
28 فبراير,2020

سوريات‭ ‬يناشدن الأمم المتحدة: نريد الحق في الحياة

28 فبراير,2020

قوات النظام تواصل تقدمها في سهل الغاب و10 قرى تفصلها عن السيطرة الكاملة على محافظة حماة.. والفصائل تنفذ هجوماً جديداً أقصى شرق إدلب بإسناد من المدفعية التركية