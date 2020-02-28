القوات التركية تنفذ قصف صاروخي مكثف على بلدة العريمة غرب منبج وتتسبب باستشهاد وإصابة مدنيين وسقوط نحو 10 قتلى وجرحى من قوات النظام

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفاً صاروخياً عنيفاً تنفذه القوات التركية المتمركزة في قاعدة الشيخ ناصر على مناطق متفرقة من بلدة العريمة الواقعة غرب مدينة منبج شمال شرق حلب، الأمر الذي أدى لسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، بالإضافة لمقتل 4 عناصر في قوات النظام والمسلحين الموالين لها بالإضافة لإصابة 5 منهم على الأقل بجراح متفاوتة، وسط نزوح لعشرات المدنيين من منازلهم على خلفية التصعيد التركي، إذ لا يزال القصف متواصل بكثافة.