بعد وصول تعزيزات عسكرية ضخمة.. الفصائل ومجموعات جهادية تستعيد السيطرة على قريتين بسهل الغاب وجبل الزاوية

28 فبراير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تعزيزات عسكرية ضخمة وكبيرة استقدمتها كل من فصائل الجبهة الوطنية للتحرير و”الحزب الإسلامي التركستاني” وتنظيم أنصار التوحيد الجهادي وذلك إلى محاور جبل الزاوية بريف إدلب وسهل الغاب بريف حماة، حيث نفذت تلك الفصائل هجمات مضادة على قوات النظام في سهل الغاب وجبل الزاوية بعد وصول التعزيزات، وتمكنت من استعادة السيطرة على قرية بالقرب من كفرعويد، بالإضافة لاستعادتها السيطرة على الدقماق بسهل الغاب، وسط استمرار الاشتباكات العنيفة مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بالتزامن مع عمليات قصف بري مكثف وعنيف، ووثق المرصد السوري مقتل 8 عناصر من قوات النظام خلال عملية استعادة الفصائل على القريتين أعلاه، في حين قضى وقتل 7 مقاتلين من الفصائل والجهاديين جراء قصف جوي استهدف مبنى يتمركزون فيه بالحي الغربي لمدينة سراقب شرق إدلب.

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