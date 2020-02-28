تزامنا مع قصف مدفعي لقوات النظام على تجمعات القوات التركية.. طائرات مسيرة تقصف مواقع الأولى في إدلب 

28 فبراير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا مدفعيا مصدره قوات النظام المتمركزة شرق إدلب، استهدف تجمعات القوات التركية في معارة النعسان، ما تسبب بإصابة عدد من الجنود الأتراك بعضهم بحالة خطيرة.
في سياق ذلك، حلقت طائرات استطلاع تركية مذخرة في أجواء ريف إدلب، استهدفت مواقع لقوات النظام في المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
على صعيد متصل، نفذت الطائرات الحربية الروسية غارات استهدفت مدينة سراقب ومحيطها.
وبذلك، يرتفع عدد الغارات إلى 72، استهدفت مدينة سراقب ومحيطها والترنبة ومناطق في جبل الزاوية.
كما ارتفع عدد الغارات من طائرات النظام الحربية إلى 12، استهدفت سراقب وسرمين بريف إدلب.

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