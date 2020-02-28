المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 34 تركياً شمالي سوريا

قتِل مساء يوم الخميس، 34 جنديا تركيا على الأقل، إثر قصف جوي لقوات النظام السوري على أفراد من الجيش التركي في إدلب، وأكدت الرئاسة التركية، أن أنقرة قررت “الرد بالمثل على النظام غير الشرعي”.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، عبر موقعه الإلكتروني، إن “الغارات الجوية التي جرت خلال اليوم في المنطقة الواقعة بين البارة وبليون، أسفرت عن مقتل 34 جنديا تركيا على الأقل، وسط معلومات عن سقوط قتلى آخرين جراء تلك الغارات”.

وأوضح المرصد أنه “رصد تقدما جديدا لقوات النظام مساء اليوم (الخميس)، حيث تمكنت من السيطرة على الحلوبة وقوفقين في جبل الزاوية، والزقوم في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي. وبذلك تقترب من مدينة جسر الشغور بمسافة فاصلة 17 كيلومترا”.

وأشار المرصد إلى أن قوات النظام “تواصل قوات النظام قصفها المكثف على مناطق في سهل الغاب وجسر الشغور وقرى جبل الزاوية”

المصدر: العين الاخبارية