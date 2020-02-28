المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 16 من قوات النظام السوري في قصف تركي

قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، اليوم (الجمعة)، إن 16 عنصراً من قوات النظام السوري قُتلوا في قصف نفذه الجيش التركي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، غداة مقتل 33 جندياً تركياً على الأقل في غارات جوية في المحافظة نسبتها أنقرة إلى دمشق.

وذكر «المرصد»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «مقتل 16 عنصراً من قوات النظام جراء قصف تركي بالمدفعية والطائرات المسيرة استهدف مواقع لقوات النظام بأرياف إدلب الشرقية والجنوبية والجنوبية الشرقية».

ولم تعلق سلطات دمشق على التصعيد الأخير مع أنقرة، كما لم تعلن حصيلة.

المصدر:الشرق الاوسط