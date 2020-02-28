القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرى في ريفي منبج وتل أبيض

28 فبراير,2020
أقل من دقيقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا مدفعيا مصدره الفصائل الموالية لتركيا في قرية الكريدية، استهدف قرية العريمة المأهولة بالسكان، وقرية الحمرا التي ينتشر فيها مقاتلي مجلس منبج العسكري.
على صعيد متصل، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، قرية كوبرلك التابعة لريف تل أبيض الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفاً صاروخياً عنيفاً تنفذه القوات التركية المتمركزة في قاعدة الشيخ ناصر على مناطق متفرقة من بلدة العريمة الواقعة غرب مدينة منبج شمال شرق حلب، الأمر الذي أدى لسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، بالإضافة لمقتل 4 عناصر في قوات النظام والمسلحين الموالين لها بالإضافة لإصابة 5 منهم على الأقل بجراح متفاوتة، وسط نزوح لعشرات المدنيين من منازلهم على خلفية التصعيد التركي، إذ لا يزال القصف متواصل بكثافة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

28 فبراير,2020

“عدسة المرصد”: تحليق طائرتين أمريكيتين في أجواء الحسكة

28 فبراير,2020

مقتل 11 عنصرا من قوات النظام بقصف طائرات مسيرة تركية على مواقعهم بالقرب من طريق دمشق-حلب

28 فبراير,2020

تزامنا مع قصف مدفعي لقوات النظام على تجمعات القوات التركية.. طائرات مسيرة تقصف مواقع الأولى في إدلب 

28 فبراير,2020

القوات التركية تقصف بلدة تل رفعت التي يتواجد فيها قاعدة عسكرية روسية