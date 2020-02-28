القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرى في ريفي منبج وتل أبيض

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا مدفعيا مصدره الفصائل الموالية لتركيا في قرية الكريدية، استهدف قرية العريمة المأهولة بالسكان، وقرية الحمرا التي ينتشر فيها مقاتلي مجلس منبج العسكري.

على صعيد متصل، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، قرية كوبرلك التابعة لريف تل أبيض الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفاً صاروخياً عنيفاً تنفذه القوات التركية المتمركزة في قاعدة الشيخ ناصر على مناطق متفرقة من بلدة العريمة الواقعة غرب مدينة منبج شمال شرق حلب، الأمر الذي أدى لسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، بالإضافة لمقتل 4 عناصر في قوات النظام والمسلحين الموالين لها بالإضافة لإصابة 5 منهم على الأقل بجراح متفاوتة، وسط نزوح لعشرات المدنيين من منازلهم على خلفية التصعيد التركي، إذ لا يزال القصف متواصل بكثافة.