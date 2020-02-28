مقتل 11 عنصرا من قوات النظام بقصف طائرات مسيرة تركية على مواقعهم بالقرب من طريق دمشق-حلب

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، مقتل ما لا يقل عن 11 عنصرا في صفوف قوات النظام جراء قصف الطائرات المسيرة التركية، حيث استهدفت مواقع قوات النظام في المنطقة الممتدة من معرة النعمان وصولا إلى سراقب على طريق “m5”.

كما استهدفت المنطقة ذاتها بالمدفعية من قبل قواتها البرية المنتشرة هناك.

ورصد “المرصد السوري” قبل قليل طائرات استطلاع تركية مذخرة تحلق في أجواء ريف إدلب، استهدفت مواقع لقوات النظام في المنطقة.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام البرية تجمعات القوات التركية في معارة النعسان بريف إدلب، فيما وردت معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في صفوف القوات التركية.

كما نفذت الطائرات الحربية الروسية غارات استهدفت شرق مدينة إدلب.

وبذلك، يرتفع عدد الغارات إلى 76، استهدفت مدينة سراقب ومحيطها والترنبة ومناطق في جبل الزاوية.

كما ارتفع عدد الغارات من طائرات النظام الحربية إلى 12، استهدفت سراقب وسرمين بريف إدلب.