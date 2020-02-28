أنقرة: أردوغان أكد لترامب تصميم تركيا على تطهير المنطقة المحددة بمذكرة سوتشي من عناصر النظام السوري

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أكد لنظيره الأمريكي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية بينهما، تصميم أنقرة على تطهير المنطقة المحددة بموجب مذكرة سوتشي من القوات السورية.

وجاء في بيان للرئاسة التركية أن أردوغان وترامب “بحثا القضايا الثنائية والإقليمية، بما فيها التطورات الأخيرة في إدلب”.

وأضافت الرئاسة التركية أن أردوغان “أكد عزمنا على تطهير إدلب من عناصر النظام السوري وطردهم من المنطقة المحددة بموجب مذكرة سوتشي”.

كما اتفق الرئيسان كذلك على “ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لمواجهة المأساة الإنسانية في إدلب”.

المصدر:RT