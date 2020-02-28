أنقرة: أردوغان أكد لترامب تصميم تركيا على تطهير المنطقة المحددة بمذكرة سوتشي من عناصر النظام السوري

28 فبراير,2020
أقل من دقيقة

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أكد لنظيره الأمريكي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية بينهما، تصميم أنقرة على تطهير المنطقة المحددة بموجب مذكرة سوتشي من القوات السورية.

وجاء في بيان للرئاسة التركية أن أردوغان وترامب “بحثا القضايا الثنائية والإقليمية، بما فيها التطورات الأخيرة في إدلب”.

وأضافت الرئاسة التركية أن أردوغان “أكد عزمنا على تطهير إدلب من عناصر النظام السوري وطردهم من المنطقة المحددة بموجب مذكرة سوتشي”.

كما اتفق الرئيسان كذلك على “ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لمواجهة المأساة الإنسانية في إدلب”.

المصدر:RT

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

28 فبراير,2020

رئيسا أركان القوات الروسية والأمريكية يناقشان قضية سوريا وسط تصاعد التوتر

28 فبراير,2020

بريطانيا تدعو لجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بعد مقتل جنود أتراك في سوريا

28 فبراير,2020

تركيا تتكبد أكبر خسائرها في سوريا منذ 2016… و«التصعيد المفاجئ» يقلق بوتين وإردوغان

28 فبراير,2020

طهران تدعو لعقد قمة ثلاثية حول إدلب ضمن مسار أستانا