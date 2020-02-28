المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 16جندي من قوات النظام في قصف تركي
قتل 16 عنصرا من قوات النظام السوري في قصف نفذه الجيش التركي في محافظة #إدلب شمال غرب سوريا، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة، غداة مقتل 33 جنديا تركيا على الأقل في غارات جوية في المحافظة نسبتها أنقرة إلى دمشق. وذكر المرصد “مقتل 16 عنصراً من قوات النظام جراء قصف تركي بالمدفعية والطائرات المسيرة استهدف مواقع لقوات النظام بأرياف إدلب الشرقية والجنوبية والجنوبية الشرقية”. ولم تعلق سلطات دمشق على التصعيد الأخير مع أنقرة كما لم تعلن حصيلة.
المصدر: maspero