المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 16 عنصرا من قوات النظام السوري بقصف تركي في إدلب

قتل 16 عنصرا من قوات النظام السوري في قصف نفذه الجيش التركي في محافظة #إدلب شمال غرب سوريا، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة، غداة مقتل 33 جنديا تركيا على الأقل في غارات جوية في المحافظة نسبتها أنقرة إلى دمشق. وذكر المرصد “مقتل 16 عنصراً من قوات النظام جراء قصف تركي بالمدفعية والطائرات المسيرة استهدف مواقع لقوات النظام بأرياف إدلب الشرقية والجنوبية والجنوبية الشرقية”. ولم تعلق سلطات دمشق على التصعيد الأخير مع أنقرة كما لم تعلن حصيلة.

المصدر:موقع لبنان الجديد