أمريكا تدرس مساعدة تركيا في سوريا بالعتاد وتبادل المعلومات

29 فبراير,2020
أقل من دقيقة
امريكية تركية

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تدرس مساعدة أنقرة بشكل عاجل بالعتاد وتبادل المعلومات لدعمها في مواجهة قوات الحكومة السورية في محافظة إدلب.

وقال المسؤول للصحفيين ”ندرس سبل دعم الأتراك، مرة أخرى لن يشمل ذلك تحركات عسكرية لوحدات أمريكية… كحليف في حلف الأطلسي وشريك رئيسي في المبيعات العسكرية الخارجية، لدينا علاقات مختلفة مع الأتراك فيما يتعلق بالعتاد وتبادل المعلومات. نبحث ما بوسعنا عمله الآن بشكل عاجل لمساعدتهم“.

 

المصدر:رويترز

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

28 فبراير,2020

ميركل تعزّي أردوغان وتدين الغارة السورية على قواته في إدلب

28 فبراير,2020

بلغاريا تنوي إرسال ألف عسكري إلى الحدود مع تركيا لمنع تدفق المهاجرين

28 فبراير,2020

أنقرة: أردوغان أكد لترامب تصميم تركيا على تطهير المنطقة المحددة بمذكرة سوتشي من عناصر النظام السوري

28 فبراير,2020

رئيسا أركان القوات الروسية والأمريكية يناقشان قضية سوريا وسط تصاعد التوتر