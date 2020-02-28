45 قتيلا من قوات النظام بقصف طائرات مسيرة وحربية وقصف مدفعي تركي.. وصواريخ أرض-أرض تستهدف ريف حلب   

تواصل الطائرات المسيرة التركية قصفها لمواقع قوات النظام والمسلحين الموالين لها إضافة إلى الميليشيات الموالية لإيران. في سياق لك، وثق المرصد السوري ارتفاع عدد القتلى من قوات النظام إلى 45، جراء قصف تلك الطائرات إضافة إلى الحربية والقصف المدفعي، حيث استهدفت مواقع قوات النظام في الزربة وسراقب وريف معرة النعمان.

كما قصفت القوات التركية معامل الدفاع والبحوث العلمية في منطقة السفيرة بريف حلب الشرقي بصواريخ أرض-أرض.

كما استهدفت تجمعات قوات النظام بالقرب من طريق “m5” بالمدفعية من قبل قواتها البرية المنتشرة هناك.

كان المرصد السوري وثق مقتل عنصر في القوات التركية وإصابة 6 آخرين، بقصف مدفعي لقوات النظام استهدف تجمعات القوات التركية في محيط بلدتي تفتناز ومعارة النعسان شرق إدلب، مساء اليوم. يذكر أن 34 جنديا تركيا قتلوا أمس جراء قصف جوي على موقع لهم في المنطقة الواقعة بين البارة وبليون.

كما وثق “المرصد السوري” مقتل 4 ضباط وقياديين في “حزب الله اللبناني” في محيط بلدة الزربة بريف حلب الجنوبي.

كانت قوات النظام قصفت، مساء اليوم، تجمعات القوات التركية في معارة النعسان بريف إدلب.