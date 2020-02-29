خلال 24 ساعة.. القصف البري والجوي التركي يقتل نحو 50 عنصراً وضابطاً من “قوات النظام” في إدلب وحلب ويدمر 13 آلية عسكرية

29 فبراير,2020
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يتواصل القصف التركي المكثف على مواقع تابعة لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في ريف مدينة سراقب ومناطق أخرى بالريف الإدلبي، وفي السياق ذاته رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية في صفوف قوات النظام وحلفائها جراء القصف الجوي والبري من قبل القوات التركية، حيث ارتفع تعداد قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين خلال الـ 24 ساعة الفائتة إلى 48 بينهم 11 ضابطاً، كما قتل 14 عنصر وقيادي في حزب الله، قتلوا جميعاً باستهدافات جوية وبرية تركية على مواقع متفرقة ضمن ريفي حلب وإدلب، وعدد الذين قتلوا مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين، كذلك تسببت الاستهدافات التركية بتدمير ما لا يقل عن 13 آلية عسكرية لقوات النظام.

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