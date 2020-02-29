طائرات الروس والنظام تستهدف سراقب وسرمين وقوات الأخيرة تواصل قصفها على مناطق متفرقة شرق إدلب

29 فبراير,2020
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شنت طائرات النظام الحربية غارات جوية صباح اليوم على أماكن في مدينة سراقب شرق إدلب، في حين واصلت الطائرات الروسية ضرباتها الجوية على محافظة إدلب بعد منتصف ليل الجمعة – السبت وفجر اليوم، حيث شنت غارات عدة على مناطق في سراقب وسرمين بريف إدلب الشرقي، في حين رصد المرصد السوري قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على أماكن في سراقب وسرمين ومحيط بنش والمسطومة وقميناس وداديخ وزكار ومعارة عليا وكفر بطيخ ومعارة النعسان بالريف الإدلبي، وسط اشتباكات متواصلة تشهدها محاور في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، في إطار الهجوم المتواصل من قبل الأخيرة بغية تحقيق تقدمات جديدة والسيطرة على كامل محافظة حماة.

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