الاستهدافات المتبادلة تتواصل بين قوات النظام والقوات التركية..وغارات جوية روسية مستمرة على ريفي حلب وإدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان ضربات جوية متواصلة، تنفذها طائرات حربية روسية مستهدفة خلالها أماكن في محيط كفرنوران والأتارب بريف حلب الغربي، وسرمين وسراقب وآفس وعدة قرى أخرى بريف سراقب، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، كما يتواصل القصف البري المتبادل، بين القوات التركية من طرف وقوات النظام من طرف آخر، على محاور في منطقة سراقب وريفها شرق إدلب، في حين جددت طائرات مسيرة تركية استهدافها لمواقع قوات النظام في ريفي إدلب وحماة، وسط معلومات عن مزيد من الخسائر البشرية والمادية.

ونشر المرصد السوري منذ ساعات، أنه يتواصل القصف التركي المكثف على مواقع تابعة لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في ريف مدينة سراقب ومناطق أخرى بالريف الإدلبي، وفي السياق ذاته رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية في صفوف قوات النظام وحلفائها جراء القصف الجوي والبري من قبل القوات التركية، حيث ارتفع تعداد قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين خلال الـ 24 ساعة الفائتة إلى 48 بينهم 11 ضابطاً، كما قتل 14 عنصر وقيادي في حزب الله، قتلوا جميعاً باستهدافات جوية وبرية تركية على مواقع متفرقة ضمن ريفي حلب وإدلب، وعدد الذين قتلوا مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين، كذلك تسببت الاستهدافات التركية بتدمير ما لا يقل عن 13 آلية عسكرية لقوات النظام.