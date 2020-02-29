استياء شعبي كبير بعد قتل عناصر من قوات سوريا الديمقراطية لمواطن في منطقة العزبة شمال دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أبلغت مصادر موثوقة “المرصد السوري” أن قوة مسلحة تابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” أطلقت النار على مواطن من أبناء بلدة خشام بريف دير الزور الشرقي، وذلك قرب قرية العزبة شمال مدينة دير الزور، مما أدى لمقتل المواطن على الفور، عقب ذلك أقدم بعض الأهالي على ملاحقة السيارة التابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” وإطلاق النار عليها قبل أن تتدخل قوة من “مجلس دير الزور العسكري” وتفض الاشتباك فيما بينهم، وسط استياء شعبي كبير في المنطقة بالتزامن مع توتر متصاعد.

وفي سياق آخر انفجرت عبوة ناسفة موضوعة على آلية تابعة لمرآب بلدة هجين في ريف دير الزور الشرقي وذلك أثناء دخول الآلية للمرآب، مما أسفر عن إصابة ثلاثة من عمال المرآب.