مدير “المرصد السوري”: المتاجرة بأبناء الشعب السوري لاتكون بهذه الطريقة عبر إقحامهم على الحدود التركية – اليونانية، حل ملف اللاجئين السوريين في تركيا يكون عبر وقف العمليات العسكرية وإنشاء مناطق آمنة داخل الأراضي السورية كي يعود إليها السوريين المتواجدين في تركيا الذين هجرتهم العملية العسكرية الروسية وعملية النظام العسكرية خلال الأشهر الفائتة، بالأمس كان هناك مفارقة كبيرة عبر قتل القوات التركية ما لا يقل عن (48) عنصراً من النظام بينهم 11 ضابطاً على الأقل، كما قُتل أيضاً 14 عنصراً من “حزب الله” اللبناني بينهم إيراني يعيش في لبنان في استهدافات عبر الطائرات التركية المسيرة والمدفعية التركية وقصف جوي من قبل الطائرات التركية من داخل الأراضي التركية، تم استهداف مطار كويرس العسكري شرق حلب من قبل الطائرات التركية وتم تدمير حظائر ومستودعات أسلحة داخل هذا المطار، إذا اتفق الروس والأتراك يتفقون على التالي: أن يعود طريق دمشق – حلب الدولي للعمل وتنتشر عليه الشرطة العسكرية الروسية وشرطة النظام المدنية وتنتشر الدوريات التركية وتتعهد تركيا بفتح طريق سراقب – اللاذقية أو ما يعرف بجزء الـ M4 الذي يتفرع من الـ M5 قرب سراقب بعد ذلك تبقى المنطقة الواقعة شمال الـ M4 وغرب الـ M5 منطقة آمنة، إذا لم يتفقوا ستكون المعركة على الأرض وسنشهد تصعيد كبير، كل شيء وارد عندما يعطي ترامب الضوء الأخضر لأردوغان كي يشتبك مع الروس داخل الأراضي السورية، الدول الأوربية تتخوف من قضية اللاجئين وأن يفتح أردوغان ملف الجهاديين باتجاه أوربا، أوربا لاتخشى من اللاجئين السوريين المشردين نتيجة العمليات العسكرية من قبل النظام

مدير "المرصد السوري": المتاجرة بأبناء الشعب السوري لاتكون بهذه الطريقة عبر إقحامهم على الحدود التركية – اليونانية مدير "المرصد السوري": المتاجرة بأبناء الشعب السوري لاتكون بهذه الطريقة عبر إقحامهم على الحدود التركية – اليونانية، حل ملف اللاجئين السوريين في تركيا يكون عبر وقف العمليات العسكرية وإنشاء مناطق آمنة داخل الأراضي السورية كي يعود إليها السوريين المتواجدين في تركيا الذين هجرتهم العملية العسكرية الروسية وعملية النظام العسكرية خلال الأشهر الفائتة، بالأمس كان هناك مفارقة كبيرة عبر قتل القوات التركية ما لا يقل عن (48) عنصراً من النظام بينهم 11 ضابطاً على الأقل، كما قُتل أيضاً 14 عنصراً من "حزب الله" اللبناني بينهم إيراني يعيش في لبنان في استهدافات عبر الطائرات التركية المسيرة والمدفعية التركية وقصف جوي من قبل الطائرات التركية من داخل الأراضي التركية، تم استهداف مطار كويرس العسكري شرق حلب من قبل الطائرات التركية وتم تدمير حظائر ومستودعات أسلحة داخل هذا المطار، إذا اتفق الروس والأتراك يتفقون على التالي: أن يعود طريق دمشق – حلب الدولي للعمل وتنتشر عليه الشرطة العسكرية الروسية وشرطة النظام المدنية وتنتشر الدوريات التركية وتتعهد تركيا بفتح طريق سراقب – اللاذقية أو ما يعرف بجزء الـ M4 الذي يتفرع من الـ M5 قرب سراقب بعد ذلك تبقى المنطقة الواقعة شمال الـ M4 وغرب الـ M5 منطقة آمنة، إذا لم يتفقوا ستكون المعركة على الأرض وسنشهد تصعيد كبير، كل شيء وارد عندما يعطي ترامب الضوء الأخضر لأردوغان كي يشتبك مع الروس داخل الأراضي السورية، الدول الأوربية تتخوف من قضية اللاجئين وأن يفتح أردوغان ملف الجهاديين باتجاه أوربا، أوربا لاتخشى من اللاجئين السوريين المشردين نتيجة العمليات العسكرية من قبل النظام Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, February 29, 2020