مدير “المرصد السوري”: قرب سراقب هناك 10 قتلى من “حزب الله” اللبناني، و 4 يعملون مع “حزب الله” بينهم إيراني، (48) قتيلا على الأقل من “قوات النظام” بينهم 11 ضابطا من قوات النظام وتدمير 13 آلية لقوات النظام

29 فبراير,2020
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مدير “المرصد السوري”: قرب سراقب هناك 10 قتلى من “حزب الله” اللبناني، و 4 يعملون مع “حزب الله” بينهم إيراني، (48) قتيلا على الأقل من “قوات النظام” بينهم 11 ضابطا من قوات النظام وتدمير 13 آلية لقوات النظام واستهداف مطار كويرس العسكري في ريف حلب الشرقي جراء استهدافات غالبيتها عبر طائرات مسيّرة تركية واستهداف من طائرة حربية تركية من داخل لواء اسكندورن بالإضافة لاستهدافات صاروخية من قبل “القوات التركية”، “القوات التركية” تقول أنها استهدفت منشأة كيماوية في جنوب حلب، السؤال هنا: جنوب حلب قسم كبير منه كان تحت سيطرة الفصائل المقاتلة والجهادية حتى قبل ثلاثة أسابيع، كيف يقوم نظام “بشار الأسد” بإنشاء منشأة كيماوية بجوار المجموعات الجهادية والمقاتلة؟؟، ولكن النظام استخدم الأسلحة الكيميائية ضد أبناء الشعب السوري في مرات عدة.

قوات النظام فشلت بالتقدم باتجاه سراقب وهي تتواجد في المنطقة الواقعة شرق سراقب فقط، إعلام النظام والإعلام الروسي يتحدث عن السيطرة على سراقب وهذا غير صحيح، في ريف حماة الشمالي الغربي هناك تقدم لـ “الحزب الإسلامي التركستاني” ومجموعات الجبهة الوطنية وأنصار التوحيد، أُعطيت أوامر لقوات النظام من روسيا بعدم استهداف “القوات التركية” باستثناء ماجرى أمس في معارة النعسان قصف متبادل أدى لمقتل جندي تركي وإصابة نحو 9 آخرين بجراح، الساعات القادمة حاسمة بالنسبة لأردوغان .

 

مدير "المرصد السوري": قرب سراقب هناك 10 قتلى من "حزب الله" اللبناني، و 4 يعملون مع "حزب الله" بينهم إيراني

مدير "المرصد السوري": قرب سراقب هناك 10 قتلى من "حزب الله" اللبناني، و 4 يعملون مع "حزب الله" بينهم إيراني، (48) قتيلا على الأقل من "قوات النظام" بينهم 11 ضابطا من قوات النظام وتدمير 13 آلية لقوات النظام واستهداف مطار كويرس العسكري في ريف حلب الشرقي جراء استهدافات غالبيتها عبر طائرات مسيّرة تركية واستهداف من طائرة حربية تركية من داخل لواء اسكندورن بالإضافة لاستهدافات صاروخية من قبل "القوات التركية"، "القوات التركية" تقول أنها استهدفت منشأة كيماوية في جنوب حلب، السؤال هنا: جنوب حلب قسم كبير منه كان تحت سيطرة الفصائل المقاتلة والجهادية حتى قبل ثلاثة أسابيع، كيف يقوم نظام "بشار الأسد" بإنشاء منشأة كيماوية بجوار المجموعات الجهادية والمقاتلة؟؟، ولكن النظام استخدم الأسلحة الكيميائية ضد أبناء الشعب السوري في مرات عدة.قوات النظام فشلت بالتقدم باتجاه سراقب وهي تتواجد في المنطقة الواقعة شرق سراقب فقط، إعلام النظام والإعلام الروسي يتحدث عن السيطرة على سراقب وهذا غير صحيح، في ريف حماة الشمالي الغربي هناك تقدم لـ "الحزب الإسلامي التركستاني" ومجموعات الجبهة الوطنية وأنصار التوحيد، أُعطيت أوامر لقوات النظام من روسيا بعدم استهداف "القوات التركية" باستثناء ماجرى أمس في معارة النعسان قصف متبادل أدى لمقتل جندي تركي وإصابة نحو 9 آخرين بجراح، الساعات القادمة حاسمة بالنسبة لأردوغان .

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, February 29, 2020

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