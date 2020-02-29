بعد تمهيد ناري مكثف.. الفصائل ومجموعات جهادية تنفذ هجوماً جديداً في جبل الزاوية وسهل الغاب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة تشهدها محاور بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي وأخرى بجبل الزاوية، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، في هجوم جديد ينفذه الأول على مواقع الأخير في كفرعويد والدقماق، بالتزامن مع قصف بري مكثف ينفذه على المنطقة، ومعلومات عن خسائر بشرية بين الطرفين، فيما كان المرصد السوري رصد قبل ساعات، ضربات جوية متواصلة تنفذها طائرات حربية روسية مستهدفة خلالها أماكن في محيط كفرنوران والأتارب بريف حلب الغربي، وسرمين وسراقب وآفس وعدة قرى أخرى بريف سراقب، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، كما يتواصل القصف البري المتبادل، بين القوات التركية من طرف وقوات النظام من طرف آخر، على محاور في منطقة سراقب وريفها شرق إدلب، في حين جددت طائرات مسيرة تركية استهدافها لمواقع قوات النظام في ريفي إدلب وحماة، وسط معلومات عن مزيد من الخسائر البشرية والمادية.