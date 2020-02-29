نحو 55 قتيلاً من قوات النظام والفصائل والجهاديين في سهل الغاب وجبل الزاوية.. والأخيرة تستعيد السيطرة على 4 قرى جديدة

29 فبراير,2020
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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الفصائل ومجموعات جهادية تمكنت من استعادة السيطرة على كل من كفرعويد وسفوهن بجبل الزاوية وقليدين والزقوم بسهل الغاب شمال غرب حماة، وذلك عقب اشتباكات عنيفة مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها، فيما تستمر المعارك بوتيرة عنيفة بين الجانبين في استمرار الهجوم من قبل الفصائل وسط قصف مكثف وعنيف، ووثق المرصد السوري خسائر بشرية بين الطرفين على خلفية القصف والاشتباكات، حيث قتل 23 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينما قضى وقتل 31 مقاتل بينهم 20 من الجهاديين، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى بين الجانبين بعضهم في حالات خطرة، وبذلك تكون الفصائل استعادة السيطرة منذ يوم أمس على 7 مناطق هي: كفرعويد وسفوهن وقوقفين والدقماق والزقوم وقليدين والحلوبة.

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