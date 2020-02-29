مقتل 26 عنصرا من قوات النظام في قصف طائرات مسيرة تركية.. وارتفاع عدد قتلى قوات النظام والموالين لها إلى 74 في أقل من 48 ساعة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، مقتل 26 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، جراء استهداف الطائرات المسيرة التركية مواقع قوات النظام في ريفي إدلب وحلب.

وبذلك، يرتفع عدد القتلى إلى 74 عنصر في أقل من 48 ساعة، حيث استهدفت مواقع قوات النظام في الزربة وسراقب وريف معرة النعمان.

كما وثق “المرصد السوري” مقتل 10 من “حزب الله اللبناني” في ريف إدلب، و4 آخرين من ميليشيات عاملة مع حزب الله أحدهم ضابط في الحرس الثوري الإيراني.

وقصفت القوات التركية، يوم أمس، معامل الدفاع والبحوث العلمية في منطقة السفيرة بريف حلب الشرقي بصواريخ أرض-أرض.

كما استهدفت تجمعات قوات النظام بالقرب من طريق “m5” بالمدفعية من قبل قواتها البرية المنتشرة هناك.

كان المرصد السوري وثق، في 28 فبراير/شباط، مقتل عنصر في القوات التركية وإصابة 6 آخرين، بقصف مدفعي لقوات النظام استهدف تجمعات القوات التركية في محيط بلدتي تفتناز ومعارة النعسان شرق إدلب. يذكر أن 34 جنديا تركيا قتلوا أمس جراء قصف جوي على موقع لهم في المنطقة الواقعة بين البارة وبليون.