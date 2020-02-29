المرصد السوري لحقوق الانسان: عشرات القتلى من قوات النظام وحزب الله في ضربات تركية في إدلب السورية

أفادت مصادر حقوقية وعسكرية، السبت، بسقوط عشرات القتلى من قوات النظام السوري وجماعة حزب الله المدعومة من إيران، بضربات جوية وبرية نفذتها القوات التركية على شمال غرب سوريا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، إن ضربات جوية وبرية تركية على قوات النظام السورية وحلفائها في إدلب أسفرت عن مقتل 48 من “قوات النظام والمسلحين الموالين لها” في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأضاف أن الطائرات الحربية السورية والروسية واصلت الضربات الجوية السبت على مدينة سراقب الإستراتيجية في إدلب، والتي تمثل بؤرة للقتال المتصاعد في الأيام القليلة الماضية بين النظام السوري ومقاتلي المعارضة المدعومين من تركيا. ومن جهته، قال قائد عسكري في التحالف الإقليمي الداعم للنظام السوري إن ضربات نفذتها تركيا على شمال غرب سوريا في وقت متأخر الجمعة أدت إلى مقتل تسعة من أعضاء جماعة حزب الله المدعومة من إيران وإصابة 30 آخرين. وأضاف القائد العسكري السبت أن الضربات التركية استهدفت مقرا لحزب الله قرب مدينة سراقب في إدلب، بؤرة القتال في الأيام القليلة الماضية، باستخدام قذائف ذكية وطائرات مسيرة

المصدر:القدس العربي