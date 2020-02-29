معارك كر وفر في جبل الزاوية وسهل الغاب.. وشهداء وجرحى في قصف بري على ريف إدلب 

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد طفلين اثنين وأصيب 3 آخرين، اليوم، بقصف مدفعي لقوات النظام استهدف بلدة بنش شرق مدينة إدلب، كما أصيب عدة مدنيين بجروح متفاوتة نتيجة قصف بري استهدف بلدة الجانودية بريف إدلب الغربي.

في سياق منفصل، استهدفت طائرات مسيرة تركية مواقع قوات النظام في ريف معرة النعمان.

وتشهد قرى جبل الزاوية الغربية المطلة على سهل الغاب معارك كر وفر خلال الساعات الفائتة وحتى الآن، حيث تمكنت قوات النظام بإسناد بري مكثف التقدم والسيطرة على قرية سفوهن بجبل الزاوية وقرية قليدين بسهل الغاب بعد ساعات من سيطرة الفصائل المقاتلة والجهادية عليهما.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل قليل، استعادة الفصائل ومجموعات جهادية السيطرة على كل من كفرعويد وسفوهن بجبل الزاوية وقليدين والزقوم بسهل الغاب شمال غرب حماة، وذلك عقب اشتباكات عنيفة مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

ووثق المرصد السوري خسائر بشرية بين الطرفين على خلفية القصف والاشتباكات، حيث قتل 23 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينما قضى وقتل 31 مقاتل بينهم 20 من الجهاديين. ولا يزال عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى بين الجانبين بعضهم في حالات خطرة.