مدير “المرصد السوري”: 26 قتيلا من قوات النظام بقصف طائرات مسيرة تركية استهدفت مواقعهم وآلياتهم اليوم.. يضاف هذا الرقم إلى 48 آخرين قتلوا أمس خلال قصف تركي بالطائرات التركية والطائرات المسيرة وقصف بري.. وقتل 14 من “حزب الله” اللبناني والميليشيات الموالية له من بينهم ضابط من الحرس الثوري الإيراني و3 آخرين يعتقد أنهم من الجنسية الإيرانية. الفصائل اليوم استعادت السيطرة على 4 قرى في جبل الزاوية وسهل الغاب. تركيا دخلت بقوة على خط استهداف قوات النظام انتقاما لمقتل العشرات من جنودها.. أردوغان يقول أنه دخل إدلب بناء على طلب أهلها.. ولكن عندما احتل عفرين هجر أبناء عفرين وقام بتوطين آخرين مكانهم. يُرجح أن الطائرات المسيرة سوف تستمر بقصف أهدافا لقوات النظام وهي نجحت بتدمير 18 آلية وقتل أكثر من 70 جندي وهي أرقام كبيرة قياسا على سابقها.

سراقب لا تزال تحت سيطرة الفصائل المقاتلة والجهادية وفشلت جميع محاولات قوات النظام وروسيا في الوصول إليها.. 14 قرية وبلدة من بينها مدينة سراقب سيطرت عليها الفصائل خلال الـ 4 أيام الفائتة.

العملية العسكرية بقيادة ضباط روس وتوجد ميليشيات الأجنبية تقاتل بجانب قوات النظام وهي “حزب الله” اللبناني والميليشيات الإيرانية والفلسطينيين المقيمين في سورية مثل لواء القدس وغيرها.. حزب الله زج بمقاتليه في محيط سراقب وأعتقد أن الطائرات التركية لن تترك هذه الميليشيات.

مدير "المرصد السوري": 26 قتيلا من قوات النظام بقصف طائرات مسيرة تركية استهدفت مواقعهم وآلياتهم اليوم مدير "المرصد السوري": 26 قتيلا من قوات النظام بقصف طائرات مسيرة تركية استهدفت مواقعهم وآلياتهم اليوم.. يضاف هذا الرقم إلى 48 آخرين قتلوا أمس خلال قصف تركي بالطائرات التركية والطائرات المسيرة وقصف بري.. وقتل 14 من "حزب الله" اللبناني والميليشيات الموالية له من بينهم ضابط من الحرس الثوري الإيراني و3 آخرين يعتقد أنهم من الجنسية الإيرانية. الفصائل اليوم استعادت السيطرة على 4 قرى في جبل الزاوية وسهل الغاب. تركيا دخلت بقوة على خط استهداف قوات النظام انتقاما لمقتل العشرات من جنودها.. أردوغان يقول أنه دخل إدلب بناء على طلب أهلها.. ولكن عندما احتل عفرين هجر أبناء عفرين وقام بتوطين آخرين مكانهم. يُرجح أن الطائرات المسيرة سوف تستمر بقصف أهدافا لقوات النظام وهي نجحت بتدمير 18 آلية وقتل أكثر من 70 جندي وهي أرقام كبيرة قياسا على سابقها.سراقب لا تزال تحت سيطرة الفصائل المقاتلة والجهادية وفشلت جميع محاولات قوات النظام وروسيا في الوصول إليها.. 14 قرية وبلدة من بينها مدينة سراقب سيطرت عليها الفصائل خلال الـ 4 أيام الفائتة.العملية العسكرية بقيادة ضباط روس وتوجد ميليشيات الأجنبية تقاتل بجانب قوات النظام وهي "حزب الله" اللبناني والميليشيات الإيرانية والفلسطينيين المقيمين في سورية مثل لواء القدس وغيرها.. حزب الله زج بمقاتليه في محيط سراقب وأعتقد أن الطائرات التركية لن تترك هذه الميليشيات. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, February 29, 2020