الكرملين: بوتين وماكرون بحثا هاتفيا التصعيد في إدلب

29 فبراير,2020
أقل من دقيقة

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا هاتفيا التصعيد الأخير في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأضاف الكرملين، أن بوتين أبلغ ماكرون بأن جميع جوانب التسوية السورية ستخضع للبحث خلال القمة المرتقبة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في موسكو.

وبحث بوتين في وقت سابق من اليوم تطورات الوضع في إدلب مع نظيره الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي بينهما.

وقبلها، بحث روحاني الوضع في إدلب مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وأكد أن “التصعيد في المحافظة لن يكون لصالح أي دولة”، مشيرا إلى أن “حل الأزمة في إدلب يكون عبر الحوار السياسي ولا ينبغي إضعاف عملية أستانا”.

وتأتي مكالمة الرئيسين الروسي والفرنسي بعد إعلان تركيا الخميس عن مقتل 33 من جنودها بغارة جوية سورية في محافظة إدلب.

 

المصدر:RT

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

29 فبراير,2020

إردوغان يهدد أوروبا باللاجئين ويتوعد دمشق بـ«دفع ثمن» قتل جنوده في سوريا

29 فبراير,2020

أوغلو: روسيا تدعم دمشق لكننا لا نجزم بأنها تستهدفنا بشكل مباشر

29 فبراير,2020

وزير خارجية تركيا يطالب أمريكا بتزويد بلاده بصواريخ باتريوت لدعمها في إدلب السورية

29 فبراير,2020

تركيا تعلن تدمير «منشأة للأسلحة الكيميائية» في سوريا