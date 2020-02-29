استمرار الانفلات الأمني في مناطق “قسد”.. انفجار عبوة ناسفة.. ومداهمة منازل لاجئين في ريف دير الزور

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة لبلدية هجين داخل مرآب البلدية، ما أدى إلى استشهاد أحد عمال البلدية وإصابة آخرين.

على صعيد متصل، داهمت قوات “قسد” عدة منازل في بلدة الشحيل يسكنها لاجئين من الجنسية العراقية، كما صادروا سيارة لأحد المطلوبين بعد فراره منها.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 448 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 145 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و5 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 298 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.