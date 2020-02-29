القوات التركية والفصائل الموالية لها تجددان القصف على قرى المدنيين ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب 

29 فبراير,2020
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محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا مدفعيا مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف محيط بلدة تل رفعت ودير جمال وكفرنايا في مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 27 فبراير/شباط، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية على مناطق في تل رفعت ومحيطها الخاضعة لسيطرة قوات كردية وقوات النظام والتي يتواجد فيها أيضا قاعدة روسية، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.
وكان المرصد السوري رصد في 26 فبراير/شباط، قصفاً صاروخياً للقوات التركية استهدف أماكن في قرى وردية وجبل نايف وسد الشهباء وسموقة وحليصة ووردية وحسية الواقعة بالقطاع الشمالي من الريف الحلبي والخاضعة لنفوذ القوات الكردية، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

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