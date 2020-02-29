تزامنا مع تحليق طائرات حربية تركية.. قذائف مدفعية وطائرات مسيرة تستهدف عدة محاور في ريف إدلب 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، تحليقا لطائرات حربية تركية في أجواء المنطقة الحدودية شمال محافظتي إدلب وحلب، يأتي ذلك قبيل انتهاء المهلة التي بموجبها هدد أردوغان النظام السوري في حال عدم انسحابه إلى خلف نقاط المراقبة التركية.

على صعيد متصل، قصفت طائرات مسيرة تركية مواقع لقوات النظام في محيط سراقب، وريف إدلب الجنوبي دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

في سياق ذلك، قصفت المدفعية التركية مواقع قوات النظام في ريف سراقب وجبل الزاوية.

كما ارتفع عدد الغارات من الطائرات الحربية الروسية التي قصفت ريفي إدلب وحماة إلى 40.

وارتفع عدد الغارات من طائرات النظام الحربية إلى 58، فيما تغيب الطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام منذ 7 ساعات متواصلة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار المعارك في سفوهن وكفرعويد في جبل الزاوية بريف إدلب، بالتوازي مع معارك في سهل الغاب وسط محاولات تقدم لقوات النظام على تلك المحاور.

ورصد المرصد السوري قبل ساعات، سيطرة قوات النظام على قرية سفوهن بجبل الزاوية وقرية قليدين بسهل الغاب بعد ساعات من سيطرة الفصائل المقاتلة والجهادية عليهما.