مع استمرار الفوضى وانتشار السلاح.. العثور على جثة شاب في نهر العاصي.. واستشهاد طفلة برصاص عشوائي

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، استشهاد طفلة جراء إطلاق رصاص عشوائي بالقرب من بلدة دير حسان في المخيمات الحدودية.

على صعيد متصل، عُثر أمس على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة في نهر العاصي بالقرب من بلدة مشمشان بريف جسر الشغور.

كان المرصد السوري وثّق في 28 فبراير/شباط، مقتل امرأة مجهولة الهوية القيت جثتها في نهر العاصي، تبين أنها قتلت قبل أيام جراء طلق ناري في الرأس.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، يرتفع عدد من قضوا في أرياف إدلب وحلب وحماة واللاذقية، منذ 26 نيسان/أبريل 2018 تاريخ بدء تصاعد الفلتان الأمني في المحافظة، إلى 619 هم: مقاتل من الحزب الإسلامي التركستاني وزوجة قيادي أوزبكي وطفل آخر كان برفقتها، والنائب العام ضمن “وزارة العدل” التابعة لما يعرف بـ”حكومة الإنقاذ”، إضافة إلى 176 مدنيا بينهم 22 طفلاً و17 مواطنة، اغتيلوا من خلال تفجير مفخخات وعبوات ناسفة وإطلاق نار واختطاف وقتل ومن ثم إلقاء الجثث في مناطق منعزلة، و375 عنصراً ومقاتلاً من الجنسية السورية ينتمون إلى “هيئة تحرير الشام” و”فيلق الشام” و”حركة أحرار الشام الإسلامية” و”جيش العزة” وفصائل أخرى عاملة في إدلب، و66 مقاتلاً من جنسيات صومالية وأوزبكية وآسيوية وقوقازية وخليجية وأردنية وتركية، اغتيلوا بالطرق ذاتها. كذلك، تسببت محاولات الاغتيال في إصابة عشرات الأشخاص بجراح متفاوتة الخطورة.