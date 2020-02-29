بعد تنفيذها حملة مداهمات واعتقالات في ريف دمشق.. مسلحون يشتبكون مع حواجز قوات النظام

1 مارس,2020
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أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أشتباكات جرت بين عناصر المصالحات وحواجز قوات النظام، اليوم، في بلدة كناكر بريف دمشق، إثر حملة اعتقالات لقوات النظام طالت عددا من شبان البلدة
وشهدت العاصمة دمشق خلال شهر فبراير/شباط الجاري تصاعداً غير مسبوق في الفلتان الأمني منذ السيطرة الكاملة لـ “النظام السوري” على دمشق، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان 6 تفجيرات استهدفت العاصمة السورية خلال الفترة الممتدة منذ الـ 7 من شهر فبراير الجاري وحتى الـ 25 من الشهر ذاته، وتسببت التفجيرات التي جرت جميعها بعبوات ناسفة استهدفت آليات وسيارات، في مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجراح متفاوتة.

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