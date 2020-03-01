9 ساعات منذ انتهاء “مهلة أردوغان”.. قصف اعتيادي من قبل القوات التركية.. وقوات النظام تنفذ هجوم جديد على سراقب بإسناد جوي روسي

1 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة تشهدها محاور مدينة سراقب وقرية آفس بريفها، بين الفصائل ومجموعات جهادية من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، في هجوم ينفذه الأخير منذ ما بعد منتصف ليل السبت – الأحد وحتى اللحظة، بإسناد جوي من قبل طائرات روسية، فيما تشارك القوات التركية بصد الهجوم عبر قصف مدفعي مكثف، كما تواصل قصفها الاعتيادي على مواقع قوات النظام بمناطق متفرقة من الريف الإدلبي، حيث لم تبدأ عملية عسكرية واسعة مثلما كان مرتقب على الرغم من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للنظام السوري بالانسحاب من المناطق التي تقدم لها والابتعاد عن النقاط التركية بل على العكس من ذلك تنفذ قوات النظام هجوماً عنيفاً على سراقب بإسناد جوي روسي، على صعيد متصل تمكنت الفصائل ومجموعات جهادية من استعادة السيطرة على قرى قليدين والقاهرة والعنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، وذلك عقب اشتباكات عنيفة مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

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