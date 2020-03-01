«عودة سوريا» و«كورونا» يدفعان القمة العربية إلى يونيو

في مقاربة صحية وسياسية لافتة، أظهرت تصريحات رسمية، وإفادات لمصادر عربية أن القمة العربية الحادية والثلاثين، والتي كان مقرراً لها أن تستضيفها الجزائر نهاية الشهر الحالي، في طريقها للإرجاء حتى شهر يونيو (حزيران المقبل) على خلفية التطورات المتعلقة بانتشار «فيروس كورونا»، وبسبب «تباين الرؤى بشأن عودة سوريا» إلى مقعدها في الجامعة.

وعضوية سوريا في الجامعة العربية مُعلقة منذ عام 2011، وأثيرت، مسألة عودتها لمرات عدة العام الماضي، لكن مسؤولين بالجامعة أكدوا أنه «لم يتقدم أي من أعضائها بطلب في هذا الصدد».

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، أمس، في الجزائر، إن «القمة العربية قد تعقد قبل نهاية شهر يونيو المقبل»، مرجعاً الأمر إلى أن «الظروف العالمية الحالية، خاصة الصحية تثير القلق من الاجتماعات والتجمعات».

وفي حين لم يفصح أبو الغيط عن بقية «الظروف العالمية»، تحدث مصدر عربي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «هناك رغبة جزائرية في أن تكون القمة التي تستضيفها مدخلاً لعودة دمشق لمقعدها العربي في الجامعة، وذلك كمدخل لدور إقليمي تتطلع الجزائر لتعزيزه عربياً».

ورأى المصدر، أن «الوضع عربياً يبدو ناضجاً لتحقيق تلك الخطوة المتعلقة بدمشق، وأن الإرجاء للقمة سيكون بغرض حشد مزيد من الدعم لتمرير القرار الذي يواجه بعض التباينات في الرؤى، وتحقيق الاتصالات اللازمة مع سوريا بشأنه».

ورهن أبو الغيط خلال مؤتمره الصحافي في الجزائر، مساء أمس، إصدار قرار التأجيل بإجراء «التنسيق مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باعتبارها الدولة المضيفة، وقال الأمين العام للجماعة: «نأمل بأن تنتهي تلك الظروف العالمية، خاصة الصحية قبل الموعد المقترح».

وكان وزير الخارجية الجزائري، دعا في 14 فبراير (شباط) الماضي إلى إنهاء تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، معتبراً خلال لقاء مع نظيره الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن موقف بلاده في هذا الشأن «حاسم وواضح ومبدئي، وأن عدم تفعيل عضوية سوريا في الجامعة خسارة لأعضائها».

وبدأ أبو الغيط، أمس، زيارة إلى الجزائر تستمر لمدة يومين، وذلك في إطار الإعداد للقمة العربية «الحادية والثلاثين» المقبلة. وتأتى الزيارة قبل أيام من انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته العادية الـ153 يوم (الأربعاء) المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة، برئاسة سلطنة عمان، ويسبقه اجتماع تحضيري للمجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي 2 و3 مارس (آذار) المقبل.

ومن المعروف أن الاجتماع الوزاري كان من المقرر أن يحدد الموعد النهائي للقمة، التي جرت العادة أن تنعقد بنهاية مارس من كل عام. وكانت الجزائر قد وجهت دعوة إلى أبو الغيط لزيارتها، مؤكدة أنها سوف تستضيف القمة العربية في موعدها.

المصدر: الشرق الأوسط

الآراء المنشورة في هذه المادة تعبر عن راي صاحبها ، و لاتعبر بالضرورة عن رأي المرصد.