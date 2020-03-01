خلال 6 أيام.. الفصائل ومجموعات جهادية تستعيد السيطرة على 23 منطقة في إدلب وحماة بإسناد تركي جواً وبراً

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار القصف الجوي على كل من حلب وإدلب، حيث تشن طائرات النظام والروس الحربية غارات مكثفة على كل من بلدات وقرى في جبل الزاوية وسهل الغاب، بالإضافة لبنش وسرمين وسراقب ومحيط مدينة إدلب المدينة، في حين جرى إسقاط طائرة بدون طيار في أجواء ريف إدلب الشرقي، على صعيد متصل تستمر الاشتباكات بوتيرة عنيفة على محاور بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل ومجموعات جهادية من جهة أخرى، وسط تقدمات جديدة يحققها الأخير في هجمات التي تهدف لاستعادة السيطرة على ما خسره خلال الأيام الفائتة لصالح قوات النظام.

ومع التقدمات المتواصلة للفصائل والمجموعات الجهادية بإسناد تركي براً وجواً، فإنه تعداد المناطق التي استعادتها منذ بدء الهجوم بإدلب وحماة في الـ 24 من شهر شباط/فبراير الفائت يرتفع إلى 23، هي: النيرب ومعارة عليا وسان وآفس والصالحية ومجيزر وترنبة وسراقب وشابور وجوباس وداديخ وكفربطيخ، وكنصفرة والموزرة وقوقفين وكفرعويد والحلوبة، والدقماق والزقوم وقليدين والقاهرة والعنكاوي والمنارة.