تركيا تطلق عملية عسكرية ضد النظام السوري

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم (الأحد)، إن بلاده بدأت عملية عسكرية ضد قوات النظام السوري في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في أعقاب مقتل 33 جندياً تركياً بقصف للنظام الخميس الماضي، مضيفاً أن العملية التي أطلق عليها «درع الربيع» مستمرة بنجاح.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن أكار قوله: «لا نية لدينا للتصادم مع روسيا، هدفنا هو إنهاء مجازر النظام ووضع حد للتطرف والهجرة»، مشيراً إلى أنه «تم تحييد ألفين و212 عنصرا تابعا للنظام السوري، وتدمير طائرة مسيرة، و8 مروحيات، و103 دبابات، و72 مدفعية وراجمة صواريخ، و3 أنظمة دفاع جوي لغاية اليوم».

وأوضح وزير الدفاع التركي أن أنقرة تنتظر من موسكو «استخدام نفوذها لوقف هجمات النظام وإجباره على الانسحاب إلى حدود اتفاقية سوتشي».

وذكرت وكالة الأناضول في وقت سابق اليوم أن طائرة تابعة للنظام السوري أُسقطت في محافظة إدلب بشمال غرب البلاد، وهو ما نفته وسائل الإعلام الرسمية التابعة للنظام.

وقصفت القوات التركية أهدافا للحكومة السورية في إدلب في الأسابيع القليلة الماضية. وقُتل 55 جنديا تركيا في هجمات شنتها الحكومة السورية في فبراير (شباط) بما في ذلك ضربات جوية بإدلب.

المصدر: الشرق الأوسط

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