بعد إسقاطها لمروحيتين الشهر الفائت.. القوات التركية تسقط طائرتين حربيتين تابعة للنظام السوري في أجواء محافظة إدلب

1 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان إسقاط القوات التركية لطائراتين حربيتين من نوع سوخوي 24 تابعتين للنظام السوري وذلك بعد استهدافها بصواريخ يرجح أنها جو – جو تمت من قبل طائرات تركية F-16 التي تحلق في كثافة على الحدود السورية مع لواء اسكندرون، وسقطت الطائرتين ضمن مناطق نفوذ قوات النظام في ريف معرة النعمان وجبل الزاوية، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن مصير طاقم الطائرتين فيما إذا تمكنوا من النجاة أم قتلوا، وكان المرصد السوري رصد في الـ 14 من الشهر الفائت، مقتل طاقم الطائرة المروحية التابعة للنظام السوري والتي جرى إسقاطها في أجواء قبتان الجبل شمال غرب مدينة حلب، جراء استهدافها من قبل القوات التركية المتمركزة هناك بصاروخ موجه، حيث جرى العثور على جثتي مشوهتين بشكل كبير تعود لطاقم الطائرة التي أُسقطت، وكانت مروحية قد جرى إسقاطها قبل في أجواء محافظة إدلب بتاريخ الـ 11 من الشهر الجاري، وذلك عقب استهدافها من قبل القوات التركية في أجواء النيرب – قميناس بريف إدلب الشمالي الشرقي، حيث شوهدت ألسنة النيران تشتعل بالطائرة وهي تهوي في المنطقة، فيما قتل طاقم الطائرة حينها، وهم ضابط طيار برتبة عقيد وضابط طيار برتبة نقيب وطياران اثنان ملقيان للبراميل المتفجرة.

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