في أعلى حصيلة منذ 23 شهراً، فبراير 2020 يضم 1771 شخصاً إلى قائمة الخسائر البشرية في سوريا.

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد ومقتل 1771 شخصاً خلال شهر شباط / فبراير من العام 2020، توزعوا على الشكل التالي::

الشهداء المدنيون:: 275 بينهم 57 طفل دون سن الثامنة عشر، و43 مواطنات فوق سن الـ 18 توزعوا على الشكل التالي::

101 مواطن بينهم 16 طفل و19 مواطنة استشهدوا في قصف للطائرات الحربية الروسية، و51 مواطن بينهم 24 طفل دون الـ 18 و11 مواطنة فوق الـ 18 استشهدوا جراء قصف الطائرات الحربية، و8 بينهم ومواطنة استشهدوا جراء قصف طائرات النظام المروحية، و31 مواطناً بينهم 5 مواطنات و6 أطفال استشهدوا في قصف وبرصاص قوات النظام، و10 مواطنين قضوا تحت التعذيب داخل معتقلات النظام الأمنية، و5 مواطنين بينهم 3 أطفال جراء قصف الفصائل، و3 مواطنين استشهدوا برصاص قوات سوريا الديمقراطية، ورجل على يد قوات نبع السلام، ورجلان على يد التحالف الدولي، و34 مواطن بينهم 5 مواطنات و5 أطفال استشهدوا في ظروف مجهولة، و7 مواطنين بينهم طفلان ومواطنة قضوا بانفجار ألغام وعبوات ناسفة، و6 مواطنين استشهدوا في انفجار مفخخات، و16 مواطن بينهم طفل ومواطنة قضوا باغتيالات متفرقة في الأراضي السورية.

مقاتلون سوريون من الفصائل الإسلامية والفصائل المقاتلة وحركات وتنظيمات أخرى:: 255

قوات سوريا الديمقراطية:: 21

قوات النظام:: 422 بينهم 106 قتلتهم القوات التركية وطائراتها

عناصر اللجان الشعبية، وقوات الدفاع الوطني، ومسلحين موالين للنظام من الجنسية السورية:: 231

حزب الله اللبناني:: 14

مقاتلون موالون للنظام من جنسيات غير سورية غالبيتهم من الطائفة الشيعية:: 34

مقاتلون من الفصائل الإسلامية المقاتلة وتنظيم “الدولة الإسلامية” وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام)، وجيش المهاجرين والأنصار والحزب الإسلامي التركستاني من جنسيات غير سورية:: 455

جنود أتراك:: 63

مجهولو الهوية:: 3

في حين وثق المرصد السوري تنفيذ الطائرات الحربية الروسية والسورية والطائرات المروحية وقوات النظام 17746 ضربة جوية وبرية راح ضحيتها 161 مواطن مدني بينهم 49 طفلاً دون الـ 18، و30 مواطنة فوق الـ 18.

حيث نفذت طائرات الضامن الروسي 3069 ضربة جوية راح ضحيتها 101 مواطن بينهم 16 طفلاً دون الـ 18، و19 مواطنة فوق الـ 18.

ونفذت طائرات النظام الحربية 1559 ضربة راح ضحيتها 51 مواطن مدني بينهم 24 طفل و11 مواطنة.

كما ألقت طائرات النظام المروحية 448 برميل متفجر راح ضحيتهم 8 مواطنين بينهم مواطنة.

فيما استهدفت قوات النظام بـ 12670 قذيفة وصاروخ منطقة “خفض التصعيد” راح ضحيتها 31 مواطن بينهم 6 أطفال و5 مواطنات.

كذلك ارتكبت القوى المتصارعة 9 مجازر خلال شهر شباط / فبراير 2020 راح ضحيتها 65 مواطن بينهم 20 طفل دون الـ 18، و9 مواطنات فوق الـ 18 وتوزعت المجازر حسب مرتكبيها على النحو التالي::

7 مجازر نفذتها طائرات “الضامن الروسي” راح ضحيتها 50 مواطن بينهم 14 طفل دون الـ 18، و7 مواطنات فوق الـ 18.

مجزرة نفذتها طائرات النظام الحربية راح ضحيتها 9 مواطنين بينهم 6 أطفال دون الـ 18، ومواطنة فوق الـ 18.

مجزرة نفذتها قوات النظام راح ضحيتهما 5 مواطنين بينهم مواطنة فوق الـ 18.

كذلك ضربت مفخخة مناطق في سيطرة القوات التركية راح ضحيتها 6 مواطنين بينهم مواطنة.

ورغم كل محاولات التوصل لحلول، وعمليات التهجير والتلاعب بمستقبل السوريين وقرارات مجلس الأمن والهدن، ورغم انخفاض كثافة القتل بسبب الرغبة الدولية في البحث عن حل، إلا أن نزيف الدماء لا يزال مستمراً على الأرض السورية ولا يزال القتل والاقتتال، مستمراً دونما سلام، ولم تكن هدن وقف إطلاق النار إلا استراحة محارب بين الأطراف المتصارعة على الجغرافيا السورية، فكان بعض الأطراف رابحاً وبعضها الآخر خاسراً للنفوذ والسيطرة، لذا فإنَّنا في المرصد السوري لحقوق الإنسان، ندعو الأطراف الدولية مجدداً للعمل الجاد والمستمر بأقصى طاقاتها، من أجل وقف نزيف دم أبناء الشعب السوري، الذي واجه الاستبداد والظلم في سبيل الوصول إلى دولة الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة، كما يجدد المرصد السوري تعهده بالالتزام في الاستمرار برصد وتوثيق المجازر والانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق أبناء الشعب السوري، بالإضافة لنشر الإحصائيات عنها وعن الخسائر البشرية، للعمل من أجل وقف استمرار ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات والفظائع بحق أبناء الشعب السوري، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكم الدولة الخاصة، كي لا يفلتوا من عقابهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق شعب كان ولا يزال يحلم بالوصول إلى دولة الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة لكافة مكونات الشعب السوري.

رابط الدقة العالية لإنفوجرافيك الخسائر البشرية لشهر فبراير 2020::

رابط الدقة العالية لإنفوجرافيك الشهداء المدنيين خلال شهر فبراير2020::