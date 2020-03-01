مدير”المرصد السوري”: حتى اللحظة ومنذ انتهاء مهلة أردوغان لايوجد تطور كبير يشير بأن هناك عملية بدأتها القوات التركية، كل مايجري هو تتابع لما جرى منذ يومين بعد مقتل عشرات الجنود الأتراك جراء استهدافهم من طائرات حربية وقصف مدفعي من قبل قوات النظام في جبل الزاوية

مدير”المرصد السوري”: حتى اللحظة ومنذ انتهاء مهلة أردوغان لايوجد تطور كبير يشير بأن هناك عملية بدأتها القوات التركية، كل مايجري هو تتابع لما جرى منذ يومين بعد مقتل عشرات الجنود الأتراك جراء استهدافهم من طائرات حربية وقصف مدفعي من قبل قوات النظام في جبل الزاوية، هناك طائرات تركية مسيرة مستمرة باستهداف قوات النظام، منذ بدء عملية النيرب وإلى الآن (23) بلدة ومدينة وقرية جرى استعادتها من قبل الفصائل المقاتلة والفصائل الجهادية، القصف التركي اليوم يتركز على محيط سراقب في محاولة لإبعاد قوات النظام عن أطراف سراقب، قوات النظام موجودة في المنطقة الصناعية الواقعة شرق سراقب، ولكن المدينة تحت سيطرة الفصائل، التركيز من قبل الفصائل المقاتلة والجهادية على ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي الغربي لمنع تقدم قوات النظام، كنا نعتقد أننا سنشاهد عملية كاسحة واجتياح القوات التركية للمناطق التي يسيطر عليها النظام، ربما نشاهد ذلك بالساعات القادمة، “المرصد السوري” وثق مقتل (74) عنصرا من قوات النظام خلال اليومين الفائتين في قصف من قبل القوات التركية ونحو (14) من “حزب الله” اللبناني والإيرانيين أيضا بقصف من قبل القوات التركية، لايوجد أسرى من القوات التركية بأيدي قوات النظام على الإطلاق.

بالنسبة للذين على الحدود التركية – اليونانية هم لم يأتوا من إدلب بالعملية العسكرية وتهجير النظام والروس الأخير هم كانوا داخل الأراضي التركية وفتحت الحدود أمامهم للمتاجرة بالملف الإنساني السوري