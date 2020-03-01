المرصد السوري لحقوق الانسان:26 قتيلا من قوات النظام السوري بغارات لطائرات تركية مسيرة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء السبت، عن مقتل 26 عنصرا من قوات الجيش السوري بغارات نفّذتها طائرات تركية مسيّرة في شمال غرب سوريا.

وقال المرصد: “قتل 26 عنصرا من الجيش السوري جراء استهداف الطائرات المسيرة التركية مواقع قوات النظام في ريفي إدلب وحلب”.

وتأتي الغارات بعد ساعات على توعّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالرد على مقتل 33 جنديا تركيا بغارة جوّية نسبت لقوات الجيش السوري في شمال غرب سوريا الخميس. وبلغت الحصيلة 34 مع وفاة جندي تركي آخر متأثرا بجروحه.

المصدر: اخبار الان