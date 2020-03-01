بعد تفجير عربة مفخخة وقصف الطائرات المسيرة التركية.. الفصائل تسيطر على 4 قرى في ريف إدلب الجنوبي.. وقصف مدفعي تركي يستهدف محاور ريف إدلب  

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، هجوما عنيفا للفصائل المقاتلة والتنظيمات الجهادية على بلدة الدار الكبيرة، بدأت هجومها بتفجير عربة مفخخة في حواجز قوات النظام في محيط الدار الكبيرة، في حين تمكنت من السيطرة على الدار الكبيرة وفليفل وكوكبا والطويلة، بعد اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها وبدعم من الطائرات المسيرة التي قصفت مواقع لقوات النظام هناك، وسط ورود معلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

على صعيد متصل، تتواصل الاشتباكات بين الفصائل المقاتلة والجهادية من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى على محاور بلدة حزارين بريف إدلب الجنوبي.

في سياق ذلك، قصفت المدفعية التركية مواقع قوات النظام في بلدة كفرنبل.

وبذلك، يرتفع تعداد المناطق التي استعادتها الفصائل منذ بدء الهجوم بإدلب وحماة في الـ 24 من شهر شباط/فبراير الفائت وحتى الآن إلى 27، هي: النيرب ومعارة عليا وسان وآفس والصالحية ومجيزر وترنبة وسراقب وشابور وجوباس وداديخ وكفربطيخ، وكنصفرة والموزرة وقوقفين وكفرعويد والحلوبة، والدقماق والزقوم وقليدين والقاهرة والعنكاوي والمنارة والدار الكبيرة وفليفل والطويلة وكوكبا.